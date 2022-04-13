Паризе о Сорокине: «Он очень напоминает мне Бродера. Марти никогда не хотел пропускать на тренировках, Илья похож на него»

сравнил Илью Сорокина с рекордсменом НХЛ Мартином Бродером.

сегодня обыграли «Питтсбург» (5:4 Б). Сорокин отразил 43 броска из 47 (личный рекорд по сэйвам в НХЛ) и выиграл серию буллитов.

Американец, сделавший в этом матче дубль, ранее выступал за вместе с Бродером.

«Он играет в стиле баттерфляй, но у него и реакция отличная. На тренировках он очень напоминает мне Мартина Бродера своей неуступчивостью.

Марти на них никогда не хотел пропускать голы, что с первого броска, что с добивания. Сорокин в этом плане очень похож на него.

Для бросающих игроков это вызов, но это позволяет улучшить свой бросок. Здорово, когда в команде есть такой парень», – сказал Паризе.