Паризе о Сорокине: «Он очень напоминает мне Бродера. Марти никогда не хотел пропускать на тренировках, Илья похож на него»

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Зак Паризе сравнил Илью Сорокина с рекордсменом НХЛ Мартином Бродером

«Айлендерс» сегодня обыграли «Питтсбург» (5:4 Б). Сорокин отразил 43 броска из 47 (личный рекорд по сэйвам в НХЛ) и выиграл серию буллитов. 

Американец, сделавший в этом матче дубль, ранее выступал за «Нью-Джерси» вместе с Бродером. 

«Он играет в стиле баттерфляй, но у него и реакция отличная. На тренировках он очень напоминает мне Мартина Бродера своей неуступчивостью.

Марти на них никогда не хотел пропускать голы, что с первого броска, что с добивания. Сорокин в этом плане очень похож на него.

Для бросающих игроков это вызов, но это позволяет улучшить свой бросок. Здорово, когда в команде есть такой парень», – сказал Паризе. 

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