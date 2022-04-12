«Ак Барс» объявит о назначении Знарка главным тренером в начале мая. Клуб сам подберет помощников

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Стало известно, когда «Ак Барс» назначит Олега Знарка на пост главного тренера.

По информации «Матч ТВ», казанский клуб близок к договоренности 59-летним специалистом. Официально о назначении объявят в первых числах мая.

Отмечается, что руководство «Ак Барса» самостоятельно выберет помощников в штаб Знарка.

11 апреля казанская команда сообщила об уходе Дмитрия Квартальнова, который руководил клубом на протяжении трех последних сезонов.

Знарок не тренировал в КХЛ в нынешнем чемпионате после того, как покинул пост главного тренера «Спартака» по итогам сезона-2020/21.

Он трижды выигрывал Кубок Гагарина – с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).

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