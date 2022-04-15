Илья Воробьев о финале с ЦСКА: «Металлург» был готов на обе команды. Знали, что будем делать, сейчас уже досконально»

заявил, что «Металлург» готов к финальной серии с .

– Илья Петрович, какие эмоциональные ощущения? Наконец снова финал спустя несколько лет.

– Хорошее ощущение. Мы ребятам дали пару дней отдохнуть, поэтому эмоции положительные, позитивные.

– Три дня вы не знали, с кем из двух армейских коллективов будете играть. Насколько детали подготовки отличаются, с учетом того, что получился не СКА, а ЦСКА?

– Тут есть разница, разница в командах, но мы были готовы на обе команды, знали, что мы будем делать, а сейчас уже знаем досконально.

– Илья Петрович, как только стало известно, что ЦСКА – наш соперник, болельщики сразу начали вспоминать бывших наших и бывших их игроков. Насколько для вас это имеет значение и обращаете ли вы на это внимание?

– Обычно эти ребята дополнительно мотивированы против своей бывшей команды. Но, может быть, лучше вспомните 2016-й год («Металлург» тогда обыграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина со счетом 4-3 – прим. Sports.ru).

– Если говорить про сильные стороны , которые помогут обыграть именно ЦСКА с их стилем – что можете вообще отметить?

– Движение, быстроту. Как, наверное, с любой играющей командой – это наш стиль. Лучше давайте так я выражусь, это наш стиль, – сказал Воробьев.