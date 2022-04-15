Мэттьюс – 3-й игрок в истории «Торонто», набравший 100+ очков за сезон

– 3-й игрок в истории «Торонто», набравший 100+ очков за сезон.

Нападающий «Лифс» отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата с (7:3).

На его счету 101 (58+43) балл в 69 играх. Мэттьюс делит 4-5-е место в гонке бомбардиров с Джонни Годро из «Калгари».

24-летний американец стал всего лишь 3-м игроком в истории с трехзначным числом очков за сезон.

Ранее это удавалось Дэррилу Ситтлеру (2 раза, 1975/76 – 100 очков в 79 играх, 1977/78 – 117 в 80) и (2 раза, 1992/93 – 127 в 83, 1993/94 – 111 в 83).

Рекордом клуба владеет Гилмор (127 баллов).