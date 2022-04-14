Сергей Федоров: «Экстра-пас СКА вводит любого соперника в небольшую панику. ЦСКА провел лучший второй период в сезоне»

Сергей Федоров рассказал о победе над СКА (3:0) в седьмом матче серии Кубка Гагарина.
– Напряженная серия. Ребят поздравил после ее окончания, сказал, что мы выиграли два матча, потому что проигрывали в серии 2:3.
Готовились к этому матчу. Напряженная игра, классный соперник. Всю серию СКА хорошо двигал шайбу.
Нам пришлось очень нелегко, потому что тот экстра-пас, который они всегда показывали, вводит любого соперника в небольшую панику. Рад за ребят, за команду.
Как я уже сказал, очень важная была игра в Москве. Сегодня не менее важная, но сегодня шансы были равные у обеих команд.
Рад за команду, за ребят, за характер. Не были в такой ситуации в этом году, поэтому ЦСКА с победой.
– Какие эмоции испытываете? И какие слагаемые успеха для побед в последних двух играх?
– Эмоции стараюсь не испытывать. Конечно, перед каждой игрой есть определенное волнение. Всегда думаешь о том, что забыл, что нет, что сделано, поэтому мои эмоции, наверное, не так важны.
Стараюсь команде не мешать готовиться к ответственным играм. А выиграть нам помогла работа всего коллектива на протяжении всего сезона, особенно в плей-офф.
Мы, если можно так выразиться, подчистили и зону обороны, и среднюю, а в атаке, считаю, у нас всегда достаточно неплохо получилось играть в давление.
Ребята выполнили тот объем работы, который мы всегда хотели. Считаю, что мы справились в очень важные, пиковые моменты с этими вопросами.
– Первая победа ЦСКА во втором периоде в этой серии. Что помогло улучшить этот момент?
– Работали над вторым периодом, как я уже говорил в предыдущих интервью, целый сезон.
Как выясняется, очень правильно и насыщенно удалось сыграть в последнем матче такой важной серии, как вы все видели. Это положительный момент, ребята поняли, что отрезки должны быть короче во втором периоде и что пятерка на льду должна быть свежая.
Помимо того, очень рад за наших защитников, мы редко выбрасывали шайбу, старались найти какое-то решение.
Сегодня был, несомненно, лучший второй период в сезоне для нас. Рад той концентрации внимания, о котором мы просили в плей-офф – всю команду играть именно в таком ключе. Сегодня ребята выполнили большую часть той работы, которую мы просили, – сказал главный тренер ЦСКА.
ЦСКА в финал затащил дубль Плотникова. Прошлым летом его выставили из «Магнитки» – теперь он будет биться с ней за Кубок Гагарина