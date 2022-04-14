Сергей Федоров: «Экстра-пас СКА вводит любого соперника в небольшую панику. ЦСКА провел лучший второй период в сезоне»

рассказал о победе над СКА (3:0) в седьмом матче серии Кубка Гагарина.

– Напряженная серия. Ребят поздравил после ее окончания, сказал, что мы выиграли два матча, потому что проигрывали в серии 2:3.

Готовились к этому матчу. Напряженная игра, классный соперник. Всю серию СКА хорошо двигал шайбу.

Нам пришлось очень нелегко, потому что тот экстра-пас, который они всегда показывали, вводит любого соперника в небольшую панику. Рад за ребят, за команду.

Как я уже сказал, очень важная была игра в Москве. Сегодня не менее важная, но сегодня шансы были равные у обеих команд.

Рад за команду, за ребят, за характер. Не были в такой ситуации в этом году, поэтому ЦСКА с победой.

– Какие эмоции испытываете? И какие слагаемые успеха для побед в последних двух играх?

– Эмоции стараюсь не испытывать. Конечно, перед каждой игрой есть определенное волнение. Всегда думаешь о том, что забыл, что нет, что сделано, поэтому мои эмоции, наверное, не так важны.

Стараюсь команде не мешать готовиться к ответственным играм. А выиграть нам помогла работа всего коллектива на протяжении всего сезона, особенно в плей-офф.

Мы, если можно так выразиться, подчистили и зону обороны, и среднюю, а в атаке, считаю, у нас всегда достаточно неплохо получилось играть в давление.

Ребята выполнили тот объем работы, который мы всегда хотели. Считаю, что мы справились в очень важные, пиковые моменты с этими вопросами.

– Первая победа ЦСКА во втором периоде в этой серии. Что помогло улучшить этот момент?

– Работали над вторым периодом, как я уже говорил в предыдущих интервью, целый сезон.

Как выясняется, очень правильно и насыщенно удалось сыграть в последнем матче такой важной серии, как вы все видели. Это положительный момент, ребята поняли, что отрезки должны быть короче во втором периоде и что пятерка на льду должна быть свежая.

Помимо того, очень рад за наших защитников, мы редко выбрасывали шайбу, старались найти какое-то решение.

Сегодня был, несомненно, лучший второй период в сезоне для нас. Рад той концентрации внимания, о котором мы просили в плей-офф – всю команду играть именно в таком ключе. Сегодня ребята выполнили большую часть той работы, которую мы просили, – сказал главный тренер .

ЦСКА в финал затащил дубль Плотникова. Прошлым летом его выставили из «Магнитки» – теперь он будет биться с ней за Кубок Гагарина