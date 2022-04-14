Вячеслав Фетисов: «ЦСКА продемонстрировал все навыки Федорова – одного из лучших хоккеистов. Тренер растет от игры к игре, от неудач к успеху»

Вячеслав Фетисов оценил победу ЦСКА над СКА в серии Кубка Гагарина.
Московская команда выиграла седьмую игру серию со счетом 3:0.
«ЦСКА грамотно сыграл в матче со СКА.
Команда продемонстрировала все навыки Сергея Федорова – одного из лучших хоккеистов. Он сумел нацелить игру на правильный настрой и результат. Нужно было понять, как взаимодействуют игроки между собой.
Первый год работает тренером, много было всякого разного. Зато растет от игры к игре! От неудач к успеху.
Самое главное для тренера – процесс, чтобы Федоров и дальше рос!
Впереди «Магнитка». В финале много что происходит, помимо всяких оценок. Посмотрим. Как говорится, победит сильнейший. Пускай играют», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
СКА провалил концовку серии. За два важных матча – 1 гол и абсолютная беспомощность впереди