Вячеслав Фетисов: «ЦСКА продемонстрировал все навыки Федорова – одного из лучших хоккеистов. Тренер растет от игры к игре, от неудач к успеху»

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Вячеслав Фетисов оценил победу ЦСКА над СКА в серии Кубка Гагарина.

Московская команда выиграла седьмую игру серию со счетом 3:0.

«ЦСКА грамотно сыграл в матче со СКА.

Команда продемонстрировала все навыки Сергея Федорова – одного из лучших хоккеистов. Он сумел нацелить игру на правильный настрой и результат. Нужно было понять, как взаимодействуют игроки между собой.

Первый год работает тренером, много было всякого разного. Зато растет от игры к игре! От неудач к успеху.

Самое главное для тренера – процесс, чтобы Федоров и дальше рос!

Впереди «Магнитка». В финале много что происходит, помимо всяких оценок. Посмотрим. Как говорится, победит сильнейший. Пускай играют», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

СКА провалил концовку серии. За два важных матча – 1 гол и абсолютная беспомощность впереди

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