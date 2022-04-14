Федоров на вопрос о Гвардиоле, Клоппе и Моуринью: «Пеп мне ближе. Нравится, как он тренирует, как играет его команда»

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Сергей Федоров высказался о сравнении Ильи Воробьева с тренером Юргеном Клоппом.

ЦСКА встретится с магнитогорским «Металлургом» в финале Кубка Гагарина.

– В начале серии сравнивали ваше противостояние с Романом Ротенбергом с футбольной дуэлью Моуринью и Гвардиолы. Впереди эксцентричный и сверхэмоциональный Юрген Клопп нашего хоккея – Илья Петрович Воробьев. Пару слов о будущем сопернике.

– Гвардиола мне ближе. Нравится, как он тренирует и как его команда играет в футбол.

«Магнитка» доказала, что может играть и выигрывать в любых ситуациях. Это очень подвижная команда с определенным уровнем мастерства.

Плюс-минус они здорово играют с шайбой, так же, как и СКА.

Илья Петрович эмоциональный, но на команде это не отражается. Разве что в положительную сторону. Они быстрее двигаются и двигают шайбу, поэтому нам придется за ними погоняться немного, – сказал главный тренер ЦСКА.

СКА провалил концовку серии. За два важных матча – один гол и абсолютная беспомощность впереди

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