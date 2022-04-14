Врач «Динамо»: «В России тоже делают операции хорошо. Врачи с европейскими дипломами, клиника за рубежом дороже минимум на 30%»

Валерий Конов заявил, что хоккеисты «Динамо» оперируются в России в последнее время.

Генеральный директор Ринат Баширов ранее рассказал о планах провести игроку системы клуба операцию в Финляндии: «Планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают».

– Сейчас в России появилось много своих квалифицированных специалистов, которые долго учились и работали за рубежом. Они даже до последнего времени делали совместные операции с иностранцами.

Нет особой необходимости проходить лечение именно за границей. Ну ладно, что-нибудь сложное – это можно подумать. Но в остальном-то у нас делают все. В «Динамо» в последнее время оперируются в России. Мы уже три-четыре года никого не отправляем на операции за границу.

Лечимся в России, и очень этим довольны. Вот недавно один из ведущих игроков, ассистент капитана отказался от операции за рубежом и был прооперирован в отечественной клинике. Все прошло удачно, благополучно. Лично я хотел бы похвалить специалистов. Им почет и уважение.

– Может, за границей дешевле лечиться?

– Ну о чем вы говорите? Клиника за рубежом дороже минимум на 30%, чем российская. А если это Израиль, то сразу умножай на два.

Например, у нас операция на крестообразных связках коленного сустава стоит 200-230 тысяч рублей. А вот в Мюнхене она обошлась бы в 10-12 тысяч евро. По курсу это до одного миллиона рублей. Вот и считайте разницу.

Причем цены в иностранных коммерческих клиниках уже подровнялись, отличаются друг от друга на тысячу-полторы евро. А в России можно даже скидки выбить до 15-20%.

Причем оборудование в нашей стране стоит самое современное, привезенное из-за границы. Помню, у Миши Анисина был сложнейший вывих плеча. Я ему предлагал за рубеж полететь. А он наотрез отказался. Сказал, что будет дома оперироваться. И все нормально прошло.

Нас все в Германию, в Италию зазывают. Но я вам скажу, что в России тоже делают операции хорошо. У нас клиники сертифицированы по европейским стандартам, врачи с европейскими дипломами. Я не понимаю, почему нельзя оперироваться дома, – сказал врач .