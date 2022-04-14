Прибыль ФХР выросла на 68,8% и составила 3,7 млн рублей в 2021 году («РБ Бизнес»)

Чистая прибыль ФХР в 2021 году выросла на 68,8% и составила 3,7 млн рублей.

Об этом сообщает «РБ Бизнес», ссылаясь на финансовую отчетность организации.

Выручка Федерации хоккея России за год увеличилась на 7,5% - до 1,86 млрд рублей. Управленческие расходы сократились на 7,8% и составили 509,8 млн рублей.

Целевые взносы, полученные ФХР, возросли в 2,1 раза – до 831,4 млн рублей.

Кроме того, организация получила 46,5 млн рублей в качестве добровольных пожертвований. Этот показатель сократился на 69,5% за год.

На зарплату сотрудников за год было потрачено 919,15 млн рублей. В 2020 году этот показатель составил 939,3 млн рублей.