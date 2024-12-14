Владимир Крикунов: «Наказывал игроков за нарушение режима. С таким надо бороться – одна паршивая овца может испортить все стадо»
Владимир Крикунов рассказал, как боролся с нарушающими режим хоккеистами.
74-летний специалист работал главным тренером с 1985 по 2024 год.
«Я наказывал игроков за нарушение режима. В НХЛ сложно штрафовать игроков, у нас же было все попроще – можно было лишить премии.
В СССР было еще проще: игрока за нарушение режима могли перевести на другую зарплату, а если он вообще не играл, то это была совсем беда.
На самом деле, с таким надо бороться, потому что, как говорится, если заведется одна такая паршивая овца, то она может испортить все стадо», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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