Владимир Крикунов: «Наказывал игроков за нарушение режима. С таким надо бороться – одна паршивая овца может испортить все стадо»

Владимир Крикунов рассказал, как боролся с нарушающими режим хоккеистами.

74-летний специалист работал главным тренером с 1985 по 2024 год.

«Я наказывал игроков за нарушение режима. В НХЛ сложно штрафовать игроков, у нас же было все попроще – можно было лишить премии.

В СССР было еще проще: игрока за нарушение режима могли перевести на другую зарплату, а если он вообще не играл, то это была совсем беда.

На самом деле, с таким надо бороться, потому что, как говорится, если заведется одна такая паршивая овца, то она может испортить все стадо», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов .