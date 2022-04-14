Борис Майоров: «ЦСКА донельзя упростил игру в серии со СКА. Я не ожидал такого, очень обидно»

Борис Майоров поделился мнением об игре ЦСКА в серии плей-офф со СКА (3-3).

«Я был в числе тех, кто ставил на ЦСКА. Очень мощно армейцы играли. На сегодняшний день они, возможно, прошли пик формы, она не такая выразительная, как в сериях с «Локомотивом» и «Динамо». Больше всего меня поразило то, что ЦСКА донельзя упростил игру. Если возьмем начало атаки, то она лучше у Питера: через пас команда быстро выходит из зоны, видна хорошая помощь владеющему шайбой в средней зоне. У ЦСКА этого нет.

Задача ЦСКА не начать атаку, а выбросить шайбу из зоны. Или подсунуть партнеру так, чтобы он оказался с в сложном положении. В средней зоне, здесь надо отдать должное Питеру, хоккеисты СКА очень подвижны, поэтому у ЦСКА тоже проблемы.

В атаке все в последнем матче сводилось к тому, что надо бросать из любых положений. Это неплохо, когда много бросают, соперник ошибется, но не до такой же степени! Удивительное дело! Я не ожидал такого от ЦСКА, команды, которая прекрасно смотрелась в двух первых сериях. Это была играющаяся команда, а сейчас она больше борется, все простенько в исполнении, очень обидно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.