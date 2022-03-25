Алексей Жамнов: «Пока у сборной России только один кандидат, с кем мы можем сыграть, – сборная Беларуси»

сообщил, что сборной России сейчас тяжело звать игроков на сборы.

Ранее ИИХФ отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

– Каким будет график сборной России по хоккею в ближайшее время?

– Мне тяжело сказать, здесь много нюансов. Я тоже многое узнаю из прессы. Знаю, что Федерация хоккея России подала иск в ИИХФ. Что будет дальше – нужно подождать. Как я понимаю, в конце апреля пройдет новое заседание, там будет уже более-менее понятно, что нас ждет в дальнейшем.

Сами понимаете, идут санкции. И пока у сборной России только один кандидат, с кем мы можем сыграть, – это сборная Беларуси. А та же сборная Казахстана задействована в ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Финляндии. Поэтому я сомневаюсь, что казахи найдут время.

Сейчас очень тяжело звать игроков на сборы. Где им взять мотивацию? Сборы нужны, когда ты готовишься к определенному важному турниру. А сейчас ситуация уникальная, когда перед нами такого турнира нет.

Поэтому нужно запастись терпением и ждать конкретных новостей. Иначе сейчас получается гадание на кофейной гуще. Никто не знает, что будет дальше.

– Какой игрок на Олимпиаде вам запомнился больше всего?

– Из сборной России? Там все запомнились. Я прекрасно помню каждого. Но хотел бы выделить вратаря , который провел первый турнир на таком уровне. Очень порадовали 20-летние ребята – Никишин, Грицюк, Телегин. Для них тоже был дебют на , и они очень хорошо выступили, – сказал главный тренер сборной России.