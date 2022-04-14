Вячеслав Быков: «Думаю, победа будет за ЦСКА. Москвичи показали более слаженный хоккей в серии финала Запада»

Теги ЦСКА СКА Вячеслав Быков Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от седьмого матча серии финала Запада между СКА и ЦСКА.

«Очень трудно назвать фаворита в этой встрече. Две команды продемонстрировали отличную игру на протяжении всей серии. Между клубами всегда есть историческое соперничество, но в этот раз мы еще следим за столкновением двух перспективных тренеров Романа Ротенберга и Сергея Федорова.

Решающий седьмой матч так и вытекал из сути противостояния. Будет крайне интересно наблюдать за матчем, но я все-таки думаю, что победа будет за ЦСКА. Москвичи показали в серии более слаженный хоккей. Но уверен, что СКА не сдастся и будет бороться до последнего, возможно дело дойдет и до серии буллитов», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные