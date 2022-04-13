Гендиректор «Салавата»: «Шмелев остается, это очень умный игрок. Понимаем, как использовать его в следующем сезоне»

Нападающий Сергей Шмелев продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Ринат Баширов.

«Трансфер Шмелева – провальный? Мы действительно брали Сергея как снайпера, способного завершать атаки и быть бомбардиром. До сезона брали его по таким качествам, но дальше идет предсезонная подготовка, и тренерский штаб принимает решения.

Считаю, что его место в команде не позволило ему проявить свои качества снайпера. Тренерский штаб посчитал, что в иной роли он будет более полезен. Тем более что после травмы Амирова изменились сочетания. Поэтому не назову переход Шмелева ошибкой.

Это очень умный игрок, и сейчас мы понимаем, как использовать его в следующем сезоне. Он остается и будет играть в нашей команде. Думаю, в новом сезоне вы увидите другого Шмелева», – сказал Баширов.