Агент Пулккинена о том, почему игрок не уехал из России во время плей-офф: «Он сказал: «Я еще должен набрать четыре очка и получить две зарплаты»

Алеша Пилко рассказал, почему Теему Пулккинен остался в России во время плей-офф КХЛ.

Агент форварда «Трактора» прокомментировал отъезд легионеров из лиги.

– Легионеры уезжают из КХЛ. Понятно, что это не их собственное решение. Кто оказывает на них давление?

– Самое большое давление исходило от родителей, от семей.

– Одни уехали, а другие остались...

– Смотри. Звонили Пулккинену, а он такой человек, может быть, вы знаете, он говорит: «Ребята, я еще должен набрать четыре очка и получить две зарплаты», – сказал Пилко.

Вице-президент «Металлурга»: «Все финские легионеры покидают КХЛ. Это не они, а за них решили»