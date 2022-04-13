Агент Пулккинена о том, почему игрок не уехал из России во время плей-офф: «Он сказал: «Я еще должен набрать четыре очка и получить две зарплаты»

Алеша Пилко рассказал, почему Теему Пулккинен остался в России во время плей-офф КХЛ.
Агент форварда «Трактора» прокомментировал отъезд легионеров из лиги.
– Легионеры уезжают из КХЛ. Понятно, что это не их собственное решение. Кто оказывает на них давление?
– Самое большое давление исходило от родителей, от семей.
– Одни уехали, а другие остались...
– Смотри. Звонили Пулккинену, а он такой человек, может быть, вы знаете, он говорит: «Ребята, я еще должен набрать четыре очка и получить две зарплаты», – сказал Пилко.
Вице-президент «Металлурга»: «Все финские легионеры покидают КХЛ. Это не они, а за них решили»