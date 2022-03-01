Агент Алеша Пилко: «Легионеры в КХЛ переживают из-за курса валют, но понимают, что в России сейчас безопасно»

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Агент Алеша Пилко рассказал о настроении иностранных хоккеистов, играющих в КХЛ.

Пилко представляет интересы таких игроков, как Корбан Найт, Петер Цегларик, Теему Пулккинен, Михал Чайковски, Филипп Майе.

«Ситуация сложная. В прессе много ложных новостей.

Я общаюсь с игроками по несколько раз за день. Все переживают – в основном из-за курса валют. Практически все понимают, что в России как в стране сейчас все безопасно.

Так что с психологической точки зрения все сложно, но мы держимся», – заявил агент.

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