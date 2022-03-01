Агент Алеша Пилко: «Легионеры в КХЛ переживают из-за курса валют, но понимают, что в России сейчас безопасно»

Агент Алеша Пилко рассказал о настроении иностранных хоккеистов, играющих в .

Пилко представляет интересы таких игроков, как , Петер Цегларик, , , .

«Ситуация сложная. В прессе много ложных новостей.

Я общаюсь с игроками по несколько раз за день. Все переживают – в основном из-за курса валют. Практически все понимают, что в России как в стране сейчас все безопасно.

Так что с психологической точки зрения все сложно, но мы держимся», – заявил агент.