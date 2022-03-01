Агент Алеша Пилко: «Легионеры в КХЛ переживают из-за курса валют, но понимают, что в России сейчас безопасно»

Агент Алеша Пилко рассказал о настроении иностранных хоккеистов, играющих в КХЛ.
Пилко представляет интересы таких игроков, как Корбан Найт, Петер Цегларик, Теему Пулккинен, Михал Чайковски, Филипп Майе.
«Ситуация сложная. В прессе много ложных новостей.
Я общаюсь с игроками по несколько раз за день. Все переживают – в основном из-за курса валют. Практически все понимают, что в России как в стране сейчас все безопасно.
Так что с психологической точки зрения все сложно, но мы держимся», – заявил агент.