Борис Михайлов назвал Лео Комарова провокатором.
ЦСКА обыграл СКА (3:1) в шестом матче финала Западной конференции. Команды проведут седьмую игру 14 апреля в Санкт-Петербурге.
«Я не так внимательно слежу за судейством, но иногда некоторые решения рефери набивают оскомину.
Команды ведь по классу равные. У одной задор, у другой – опыт.
Что касается действий Комарова, то он чистейший провокатор. Не понимаю, почему судьи не обращают внимания», – заявил член наблюдательного совета ЦСКА.
Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря