назвал провокатором.

ЦСКА обыграл СКА (3:1) в шестом матче финала Западной конференции. Команды проведут седьмую игру 14 апреля в Санкт-Петербурге.

«Я не так внимательно слежу за судейством, но иногда некоторые решения рефери набивают оскомину.

Команды ведь по классу равные. У одной задор, у другой – опыт.

Что касается действий Комарова, то он чистейший провокатор. Не понимаю, почему судьи не обращают внимания», – заявил член наблюдательного совета ЦСКА.

Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря