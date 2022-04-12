Валуев про Овечкина: «Никогда взглядов не скрывал, не прогибался, выступает в стране, которую мы мягко называем недружественной, а реально – врагом России»

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Николай Валуев высказался о давлении в адрес Александра Овечкина.

– Как в Госдуме относятся к такому давлению на Александра Овечкина за рубежом?

– Точно так же, как мы относимся к той русофобии, которая сейчас творится на Западе, – негативно. Расизмом это нельзя назвать, но в принципе очень похоже.

– Несмотря ни на что, Овечкин продолжает прославлять свою страну за рубежом.

– Мы его все за это любим – за его последовательную позицию во все времена.

Он никогда своих взглядов не скрывал, не прогибался. При том, что он выступает в стране, которую мы мягко называем недружественной, а реально – врагом России.

И врагом США были всегда – во времена Советского Союза и даже царской России.

А мы-то как раз помогали им обретать независимость от Великобритании. Временным союзником США стали только во время Второй мировой войны, – заявил депутат Госдумы.

Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина. Он называл его «седая борода» и «знакомый мужчина» во время матчей

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