«Барыс» выплатит все задолженности по зарплате до 15 апреля

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«Барыс» сообщил, когда выплатит все задолженности по зарплате.

«Хоккейный клуб «Барыс» сообщает, что задержки по заработной плате игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды связаны с оптимизационными работами, проводимыми в системе профессиональных клубов, ранее находившихся в управлении ПСК «Астана».

Задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объеме в срок до 15 апреля 2022 года», – сообщается на официальном сайте клуба.

КХЛ ранее признавала наличие долгов по зарплате в казахстанской команде.

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