О′Делл и Петерссон расторгли контракты с московским «Динамо»

и ушли из московского .

После окончания серии против «Северстали» нападающие приняли решение закончить выступления в этом сезоне.

Контракты с хоккеистами расторгнуты по соглашению сторон.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина О’Делл набрал 8 (2+6) очков за 7 игр. Подробно со статистикой канадского форварда можно ознакомиться здесь.

На счету Петерссона 1 голевая передача за 6 матчей в 1/8 финала плей-офф . Детальнее показатели шведского нападающего можно изучить тут.

«Спартак» начинает – и сразу против СКА, у «Авангарда» всего 5 защитников, московское дерби грозит скукой. В КХЛ – второй раунд плей-офф