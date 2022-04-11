Калинин после 1:2 от «Металлурга»: «Опустошение. Горжусь командой, здорово играли, но в таких матчах мелочи решают»

сообщил, что чувствует опустошение после матча с «Металлургом» (1:2, 1-4).

«Проигрывать всегда непросто. Опустошение. Соперника – с выходом в финал, удачи.

Горжусь своей командой. Здорово играли и в сезоне, и в плей-офф – друг за друга. Но мелочи решают в таких играх. Тут не только мастерство нужно иметь, но и удачу, вовремя забить. Много всего.

Чуть не хватило. «Металлург» еще раз поздравляю. Играли хорошо в течение всей серии. Были моменты, вовремя не забили, это повлияло на результат каждой конкретной игры. Во втором матче забили свое и выиграли. Где-то не дотерпели. Надо было играть более осторожно, больше на команду, чего нам тоже не удалось в паре встреч.

0:6 дома – такое бывает, немного отвернулась фортуна от нас – тоже были моменты. Я горд командой, что играли вместе. Приятная была атмосфера. И болельщикам спасибо за поддержку», – сказал нападающий «Трактора».

«Металлург» – в финале Кубка Гагарина! «Трактор» очень боялся проиграть и вылетел за 15 секунд до овертайма