Воробьев о 2:1 с «Трактором»: «Какая игра! Столько эмоций, моментов. Горжусь своими ребятами»

Теги Авангард Металлург Мг Трактор Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Ник Бэйлен Анвар Гатиятулин Григорий Дронов Чемпионат.com Хоккей

Илья Воробьев поделился эмоциями после матча с «Трактором» (2:1).

«Металлург» выиграл серию плей-офф со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

«Какая игра! Столько эмоций, моментов. Игра шла до гола. Гриша [Дронов] вытащил свою пушку, попал Бэйлену в спину, и шайба залетела. Думал, что будет овертайм. Горжусь своими ребятами.

Благодарен «Трактору» за серию. Анвар Рафаилович [Гатиятулин] – прекрасный специалист, отличный тренер. Нам было очень непросто. Сейчас мы в финале. Серия далась нам тяжело, но во второй игре у нас подзакончились эмоции.

Серия с «Авангардом» отняла очень много сил, была эмоциональной. Рады, что у нас есть пара дней передохнуть, восстановиться физически и морально», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» забил победный гол в матче с «Трактором» за 15 секунд до конца 3-го периода

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные