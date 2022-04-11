Воробьев о 2:1 с «Трактором»: «Какая игра! Столько эмоций, моментов. Горжусь своими ребятами»

поделился эмоциями после матча с «Трактором» (2:1).

«Металлург» выиграл серию плей-офф со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

«Какая игра! Столько эмоций, моментов. Игра шла до гола. Гриша [Дронов] вытащил свою пушку, попал Бэйлену в спину, и шайба залетела. Думал, что будет овертайм. Горжусь своими ребятами.

Благодарен «Трактору» за серию. Анвар Рафаилович [Гатиятулин] – прекрасный специалист, отличный тренер. Нам было очень непросто. Сейчас мы в финале. Серия далась нам тяжело, но во второй игре у нас подзакончились эмоции.

Серия с отняла очень много сил, была эмоциональной. Рады, что у нас есть пара дней передохнуть, восстановиться физически и морально», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» забил победный гол в матче с «Трактором» за 15 секунд до конца 3-го периода