Анвар Гатиятулин: «В «Металлурге» видна рука тренерского штаба. Не везде получилось реализовать план»

Анвар Гатиятулин подвел итоги серии с «Металлургом» (1-4).
В пятом матче финала Востока «Трактор» уступил со счетом 1:2).
«Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддерживали нас на протяжении всего сезона. Хотели как можно дольше их радовать. Понимали, что сегодня важный матч, хотели продлить серию. К сожалению, не удалось.
Против нас играл лидер регулярки, он это доказал своей игрой. В «Магнитке» видна рука тренерского штаба. Не везде получилось реализовать план.
Благодарность ребятам за сезон, с первой игры преодолевали сложности. Можно было выжать больше из команды, но была тяжелая предыдущая серия. Потеряли лидеров, пришлось перекраивать все звенья и бригады большинства. Не хочу, чтобы слова звучали как оправдание. Проведем детальный анализ, тогда можно будет озвучить причины», – сказал главный тренер «Трактора».