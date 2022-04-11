Анвар Гатиятулин: «В «Металлурге» видна рука тренерского штаба. Не везде получилось реализовать план»

подвел итоги серии с (1-4).

В пятом матче финала Востока «Трактор» уступил со счетом 1:2).

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддерживали нас на протяжении всего сезона. Хотели как можно дольше их радовать. Понимали, что сегодня важный матч, хотели продлить серию. К сожалению, не удалось.

Против нас играл лидер регулярки, он это доказал своей игрой. В «Магнитке» видна рука тренерского штаба. Не везде получилось реализовать план.

Благодарность ребятам за сезон, с первой игры преодолевали сложности. Можно было выжать больше из команды, но была тяжелая предыдущая серия. Потеряли лидеров, пришлось перекраивать все звенья и бригады большинства. Не хочу, чтобы слова звучали как оправдание. Проведем детальный анализ, тогда можно будет озвучить причины», – сказал главный тренер .