Анвар Гатиятулин: «В «Металлурге» видна рука тренерского штаба. Не везде получилось реализовать план»

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Анвар Гатиятулин подвел итоги серии с «Металлургом» (1-4).

В пятом матче финала Востока «Трактор» уступил со счетом 1:2).

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддерживали нас на протяжении всего сезона. Хотели как можно дольше их радовать. Понимали, что сегодня важный матч, хотели продлить серию. К сожалению, не удалось.

Против нас играл лидер регулярки, он это доказал своей игрой. В «Магнитке» видна рука тренерского штаба. Не везде получилось реализовать план.

Благодарность ребятам за сезон, с первой игры преодолевали сложности. Можно было выжать больше из команды, но была тяжелая предыдущая серия. Потеряли лидеров, пришлось перекраивать все звенья и бригады большинства. Не хочу, чтобы слова звучали как оправдание. Проведем детальный анализ, тогда можно будет озвучить причины», – сказал главный тренер «Трактора».

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