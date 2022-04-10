Сергей Паремузов: «Кошечкин показывает феноменальную игру в плей-офф. Уже два матча на ноль – это дорогого стоит»

Сергей Паремузов считает, что Василий Кошечкин показывает феноменальную игру в плей-офф.

«Металлург» выиграл четвертый матч финала Востока со счетом 6:0 и повел в серии с – 3-1.

«Вратарь показывает феноменальную игру в нынешнем розыгрыше плей-офф. Уже два матча на ноль – это дорогого стоит.

Серия продолжается, будем смотреть. – тренер серьезный. Если брать рейтинг мастерства и результатов команды, то Анвар, возможно, даже лучший российский тренер. Он доказывает свой уровень.

, безусловно, тоже. У «Магнитки» очень хорошие исполнители, но с ними ведь надо уметь работать. И у Воробьева мы эту работу видим», – сказал агент.