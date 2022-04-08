Клубы НХЛ интересуются Кузьменко (Крис Джонстон)

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Клубы НХЛ интересуются Андреем Кузьменко.

Об этом сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон.

«Он все еще участвует в плей-офф в составе СКА. Так что, возможно, его внимание пока не сосредоточено на НХЛ, но есть много команд по эту сторону океана, которые следят за ним», – сказал Джонстон.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 13 (7+6) баллов в 13 играх. 

Нападающий не был задрафтован клубами НХЛ, поэтому является для лиги свободным агентом. Срок действия его контракта со СКА истекает 30 апреля. 

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