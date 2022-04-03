Кузьменко, вероятно, уедет в НХЛ. На него претендуют почти все клубы лиги (Павел Лысенков)

Форвард СКА Андрей Кузьменко собирается уехать в .

«По моей информации, Андрей с высокой долей вероятности в следующем сезоне уедет в НХЛ.

На него претендуют чуть ли не три десятка клубов лиги», – сообщил журналист Павел Лысенков.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина у него 12 (7+5) баллов в 10 играх.

Игрок не был задрафтован клубами НХЛ, поэтому является для лиги свободным агентом. Срок действия его контракта со СКА истекает 30 апреля.