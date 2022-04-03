Кузьменко, вероятно, уедет в НХЛ. На него претендуют почти все клубы лиги (Павел Лысенков)

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Форвард СКА Андрей Кузьменко собирается уехать в НХЛ

«По моей информации, Андрей с высокой долей вероятности в следующем сезоне уедет в НХЛ. 

На него претендуют чуть ли не три десятка клубов лиги», – сообщил журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков. 

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ 26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина у него 12 (7+5) баллов в 10 играх. 

Игрок не был задрафтован клубами НХЛ, поэтому является для лиги свободным агентом. Срок действия его контракта со СКА истекает 30 апреля. 

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