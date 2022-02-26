«Эдмонтон» интересуется Кузьменко

«Эдмонтон» проявляет интерес к нападающему Андрею Кузьменко.

Ранее об интересе к россиянину сообщалось со стороны «Оттавы» и «Ванкувера».

26-летний Кузьменко набрал 53 (20+33) очка в 45 играх за СКА в нынешнем сезоне. Срок соглашения хоккеиста рассчитан до 30 апреля.

В январе он вошел в запасной состав сборной России на Олимпиаду-2022. 7 февраля игрок покинул сборную и вернулся в расположение СКА.

Сообщалось, что Кузьменко уехал из национальной команды, готовящейся к олимпийскому хоккейному турниру, из-за травм.

8 февраля СКА объявил, что игрок прошел независимое медицинское обследование и был допущен к занятиям профессиональным спортом.