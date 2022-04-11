Еременко о будущем: «Хотел бы быть главным тренером по вратарям»

Голкипер высказался о своем будущем.

– Карьера Еременко подошла к концу. Кем ты себя видишь?

– Я знаю, кем хочу быть. Но вот это перестроение, когда ты пришел на тренировку, потренировался, ушел – это одно. А когда тебе нужно заниматься психологией, подготовкой – для этого нужно определенное время.

Не хочу сказать, что буду хорошим тренером вратарей. Нет, потому что этому нужно учиться, хотя у меня есть опыт. Я хотел бы быть главным тренером по вратарям. Отвечать за вратарскую линию школы, вышки, молодежки и – быть между этим всем. Набирать своих ребят, которые работают в одной системе. Ездить, смотреть, подсказывать что-то. Я это вижу так.

– Получается, некий менеджер вратарей?

– Менеджер все равно просто набирает, я же хочу приезжать, подсказывать, вести определенную работу с тренерами – для того чтобы эта работа шла по системе, – сказал Еременко.