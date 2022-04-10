Александр Еременко: «С Захаркиным у нас не сложилось. Когда в глаза говорят, что ты красавчик, а за спиной совершенно другое – это неправильно»

Теги Александр Еременко Вячеслав Быков Игорь Захаркин КХЛ Динамо Хоккей

Александр Еременко рассказал о своих отношениях с Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным.

– Как отношения сейчас с Быковым и Захаркиным?

– Я с Быковым в абсолютно нормальных отношениях. С Захаркиным у нас не сложилось. Уважаю тех людей, которые говорят в глаза. А когда тебе в глаза говорят, что ты красавчик, а за спиной совершенно другое – это неправильно.

Мне это непонятно. Я привык, что мне все говорят в глаза, – сказал вратарь «Динамо».

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