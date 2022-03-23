сообщил, что, скорее всего, завершает игровую карьеру.

«Динамо» проиграло ЦСКА со счетом 0-4 и вылетело из плей-офф во втором раунде. 41-летний голкипер бело-голубых не сдержал слез на пресс-конференции после четвертого матча.

«Хочется поблагодарить болельщиков. На протяжении многих лет я отдал … Думал, что справлюсь…

Наверное, наступил тот период, когда пора. Пора. Всегда перед собой ставил максимальные задачи, несмотря ни на что.

Сейчас понимаю, что не справляюсь. Где-то не хватает чего-то, но было огромное желание играть в плей-офф. Я выжимал из себя максимум.

Наверное, скорее всего, я закончу [карьеру]», – сказал Еременко.