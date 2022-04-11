Кучеров обогнал Самсонова по голам (236) в НХЛ среди россиян и идет 14-м. До Тарасенко – 8 шайб

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Баффало» (5:0).

Нападающий забил 236-й гол в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 14-е место в истории среди россиян, превзойдя Сергея Самсонова, на счету которого 235 шайб.

13-ю позицию в списке с 239 голами занимает Александр Семин, 12-ю – Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), на счету которого 244 шайбы.

Рекордсмен среди россиян – Александр Овечкин («Вашингтон») с 775 голами.

Всего в 552 матчах за карьеру в лиге Кучеров набрал 593 (236+357) очка.

В 37 играх текущего сезона на его счету 46 (15+31) баллов.

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