Кучеров обогнал Самсонова по голам (236) в НХЛ среди россиян и идет 14-м. До Тарасенко – 8 шайб

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Баффало» (5:0).
Нападающий забил 236-й гол в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 14-е место в истории среди россиян, превзойдя Сергея Самсонова, на счету которого 235 шайб.
13-ю позицию в списке с 239 голами занимает Александр Семин, 12-ю – Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), на счету которого 244 шайбы.
Рекордсмен среди россиян – Александр Овечкин («Вашингтон») с 775 голами.
Всего в 552 матчах за карьеру в лиге Кучеров набрал 593 (236+357) очка.
В 37 играх текущего сезона на его счету 46 (15+31) баллов.