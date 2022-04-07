Кучеров вышел на 14-е место по голам (235) в НХЛ среди россиян, догнав Самсонова

Теги Тампа-Бэй Сент-Луис Сергей Самсонов Александр Семин НХЛ Владимир Тарасенко Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучерова забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» (3:4).

Нападающий забил 235-й гол в чемпионатах НХЛ и вышел на 14-е место в истории среди россиян, сравнявшись с Сергеем Самсоновым.

13-ю позицию в списке с 239 шайбами занимает Александр Семин, 12-ю – Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), на счету которого 243 гола.

Рекордсмен среди россиян – Александр Овечкин («Вашингтон») с 773 шайбами.

Всего в 550 матчах за карьеру в лиге Кучеров набрал 592 (235+357) очка.

В 35 играх текущего сезона на его счету 45 (14+31) баллов.

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