Гендиректор «Динамо»: «Обещаю, что сниму фильм про Еременко. Великий человек, восхищаюсь им»

Генеральный директор пообещал снять фильм про вратаря .

«Начнем с того, что Александр еще не закончил свою карьеру. Пока у нас нет никаких официальных решений.

Он великий человек и мой большой друг. Восхищаюсь этим человеком и считаю, что в нынешнем поколении он один из лучших.

Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы занимаемся увековечиванием памяти тех людей, что прославляли нашу страну и московское «Динамо».

Мы сняли 25 фильмов и написали 14 книг, причем все это было сделано за деньги, полученные от очень достойных и неравнодушных людей.

Могу пообещать, что рано или поздно обязательно сниму фильм про Александра Еременко, потому что для меня этот человек является образцом того, как нужно относиться к своей профессии. С таким человеком готов пойти в разведку», – заявил .

Еременко объявил, что завершает карьеру, и заплакал: 25 лет в воротах (только 7 – не в «Динамо»), 6 чемпионств, 2 золота ЧМ