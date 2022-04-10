Равиль Гусманов: «Трактор» еще даст бой «Металлургу». Ничего критического пока не случилось»

считает, что «Трактор» еще даст бой в серии с .

Магнитогорцы выиграли четвертый матч финала Востока со счетом 6:0 и повели в серии – 3-1.

– Чем бы вы объяснили эти шесть пропущенных «Трактором» шайб?

– Конечно, досадное для «Трактора» поражение, но счет в плей-офф не так важен. Думаю, сейчас челябинцы сделают разбор игры и перестроятся. Любая команда делает свой план на игру, а задача соперника, наоборот, разрушить его, внести хаос в ряды.

У «Трактора» этого, к сожалению, не получилось сделать. Он ждал, пока «Магнитка» построит оборону в средней зоне и пытался ее преодолеть. В итоге потери шайбы и контратаки соперника.

Мне кажется, все-таки не нужно давать «Металлургу» делать это перестроение и надо стараться быстрее проходить среднюю зону. А в нападении, наоборот, больше контролировать шайбу, не сваливаться на навал и проводить позиционные атаки. Нужна постоянная помеха Василию Кошечкину, надо залазить ему под кожу.

– В плей-офф 2013 года, когда вы работали в тренерском штабе «Трактора», команда отыгралась в финале Востока с 1-3 в серии. Сейчас ситуация может повториться?

– Ничего критического пока не случилось, серия до четырех побед. Все в руках «Трактора». Челябинская команда еще даст бой. «Трактор» на протяжении всего сезона показывал хорошую игру и умение отыгрываться, поэтому в команде могут справиться с такой ситуацией, – сказал экс-тренер .