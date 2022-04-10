Кожевников о «Тракторе»: «Крепкие ребята, но с одним звеном трудно, у легионеров нет игры. «Металлург» выглядит сильнее»

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Александр Кожевников считает, что «Металлург» выглядит сильнее «Трактора»

Магнитогорцы выиграли четвертый матч финала Востока со счетом 6:0 и повели в серии – 3-1. 

«Магнитка» выглядит сильнее «Трактора», счет вчера был большой, но для плей-офф что 10:0, что 1:0, – в принципе, без разницы. В этих играх счет не играет большой роли, здесь главное победить, однако в психологическом плане «Металлургу» нельзя расслабляться.

Серия еще не выиграна, важно не терять должный настрой и концентрацию. Вася Кошечкин молодец, он умеет собираться, огромный опыт у человека, он же олимпийский чемпион.

В «Тракторе» собраны крепкие ребята, но одним звеном трудно играть. Команда хорошая, уровень высокий, но нет игры у легионеров. Посмотрите, Седлак вчера вышел и ничего не создал, в итоге команда ничего не забила. С этим у челябинцев проблемы», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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