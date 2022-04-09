Форвард «Металлурга» Юров об игре с «Трактором»: «Тяжело бороться с мужиками. Спасибо тренерам, что доверяют»

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Данила Юров рассказал, что ему непросто играть в КХЛ в 18 лет.

«Металлург» одержал победу над «Трактором» в четвертом матче серии финала Востока со счетом 6:0.

«Тяжелый матч. «Трактор» вначале пытался нас задавить темпом, но мы выстояли и забили свои хорошие голы. Спасибо болельщикам, что приехали и поддержали нас, это дорогого стоит.

Игра вратарей – ключевой фактор? Скорее всего, да. Виталий Кравцов убегал – Вася Кошечкин подтащил. Еще было пара моментов. Потом Ваня Налимов вышел и не дрогнул, сохранили «сухарь».

Доверие? Спасибо большое тренерам, что мне доверяют на такой далекой стадии. Силы всегда есть, тем более у нас одна цель – Кубок. Мы достаем из себя все и идем к ней.

Тяжело, конечно, бороться с мужиками, в «Тракторе» тоже понимают, что у них есть цель. Но я выхожу, не смотрю ни на кого и делаю свою работу. Для меня это будет большой плюс в будущем», – сказал нападающий «Металлурга».

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