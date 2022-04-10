«Металлург» поздравил Малкина с 700-й голевой передачей в НХЛ

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«Металлург» поздравил Евгения Малкина с 700-й голевой передачей в НХЛ. 

«Евгений Малкин – 700 голевых передач в НХЛ!

Воспитанник «Металлурга» стал лидером среди россиян по этому показателю. Юбилейный пас Евгений Малкин отдал минувшей ночью в игре против «Вашингтона».

На достижение в 700 голевых передач форварду потребовалось 976 матчей. Всего на счету Евгения Малкина 1141 (441+700) очко в НХЛ.

Наши поздравления, Евгений!» – говорится в телеграм-канале магнитогорцев. 

Малкин сделал 700-ю голевую передачу в НХЛ в 976-й игре. Только Кросби был быстрее среди действующих игроков

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