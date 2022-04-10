Кюмпер, Рословик и Мэттьюс – звезды дня в НХЛ.

Кюмпер, Рословик и Мэттьюс – звезды дня в .

Первая звезда – вратарь , отразивший 49 из 50 бросков в матче с «Эдмонтоном» (2:1 Б), а также 3 буллита из 3 в послематчевой серии.

Вторая звезда – форвард с 4 (3+1) очками в матче с «Детройтом» (5:4 ОТ). Хет-трик стал для него 2-м в карьере.

Третья звезда – форвард с дублем за 27 секунд в матче с «Монреалем» (3:2). У него 51 гол в последних 50 матчах, а всего в сезоне – 58 в 67.