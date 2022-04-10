Мэттьюс забросил «Монреалю» 2 шайбы за 27 секунд. У него 51 гол в последних 50 матчах, всего в сезоне – 58 в 67

Мэттьюс дважды забросил «Монреалю» за 27 секунд, у него 51 шайба в последних 50 матчах.

Форвард дважды отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата с (3:2). Его признали первой звездой.

Американец упрочил свое лидерство в гонке снайперов – у него стало 58 заброшенных шайб в 67 матчах сезона.

При этом в последних 50 матчах на счету Остона Мэттьюса 51 гол.

На 50-матчевом отрезке в рамках одного сезона такая результативность зафиксирована впервые с сезона-1995/96, когда это удалось .

Нападающему осталось набрать 1 балл, чтобы впервые в карьере достигнуть отметки 100 очков за сезон.