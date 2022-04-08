Виктор Козлов о титуле народной команды для «Салавата» без легионеров: «Спасибо фанатам! Были и шутки – мол, «Спартак» обидится»

высказался о без легионеров как народной команде.

– «Салавату» тяжело было не заметить в плей-офф потерю легионеров, которые несколько лет были лидерами клуба?

– Розыгрыш Кубка Гагарина – это особый отрезок сезона, работает любая мелочь. А тут уже по ходу плей-офф опустели некоторые места в раздевалке. Не только в игровом, но и в психологическом плане это серьезный вызов, который команда приняла – сплотилась, вышла на новый уровень.

Тренерский штаб сразу заметил, как после отъезда легионеров добавили российские лидеры команды, как завелась молодежь. Это был интересный отрезок сезона – и для игроков, и для тренеров, и для болельщиков.

До сих пор вспоминаю овацию наших трибун, когда без легионеров мы выиграли вторую встречу у «Сибири». Очень приятно, что Уфа нас тепло проводила, поверьте, такие моменты важны и для игроков, и для тренеров.

– В этом плей-офф болельщики присвоили «Салавату» титул народной команды. Это как-то обсуждалось внутри клуба?

– Любая позитивная оценка приятна, спасибо нашим фанатам! Кстати, были и шутки – мол, обидится, что отняли у красно-белых их титул.

– Популярный эксперт Александр Кожевников удивлялся тому, что финскому главному тренеру не удалось удержать в клубе финских лидеров клуба. Парадокс?

– Так там дело было не в паспортах, а в политике, которая, к сожалению, не оставляет спорт в покое. Самое главное, что наш главный тренер остался и вместе со штабом сделал все возможное, чтобы команда не потеряла темп. Многое получилось, – сказал тренер уфимского клуба.