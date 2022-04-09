Сушинский о плей-офф КХЛ: «Какой уровень? Его нет. Все уехали, не знаю, когда хоккей у нас возродится»

недоволен уровнем игры в нынешнем Кубке Гагарина.

– Как вам уровень игры в плей-офф в этом году? Много говорилось, что финал Запада по зрелищности уступает Востоку, а сейчас Запад интереснее провел последние матчи.

– Какой уровень? Его нет. Все уехали, не знаю, когда хоккей у нас возродится. Есть индивидуально сильные игроки, а общий уровень, конечно, упал.

Зрелищности нет, потому что мы сделали маленькие коробки, а хоккеисты из-за своего уровня и качества подготовки не могут на них играть. На маленьком льду все быстрее надо делать, а им не хватает времени.

В итоге неудивительно, что мало голов забивается. Все по углам и в средней зоне, выход в зону и обратно, поэтому мало моментов создается.

– «Все уехали» – вы имеете в виду Кирилла Капризова и других ярких российских игроков?

– Иностранцы более-менее уровня уехали, да и, конечно, российские звезды тоже.

– То есть плей-офф в этом году вам не нравится?

– Да почему не нравится? Не все зависит от зрелищности. Я все-таки профессионал, а она мне не так важна. Результат главнее. Все равно есть борьба, эмоции, которые важнее для зрителя.

Не так много людей разбираются в хоккее, в системе и уровне игроков. Важно, чтобы были эмоции, игры по пять овертаймов. Вот здесь самый интерес, – сказал экс-игрок сборной России.