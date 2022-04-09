Лукашенко получил клюшкой по лицу в любительском матче

получил клюшкой по лицу во время матча XV Республиканских соревнований.

Президент Беларуси боролся за шайбу в круге вбрасывания. Соперник сыграл высоко поднятой клюшкой и попал в лицо Лукашенко.

Политик самостоятельно покинул лед, на скамейке запасных ему оказали медицинскую помощь.

Команда президента Беларуси в финале обыграла хоккеистов Минской области со счетом 5:1. Неделю назад команда Лукашенко победила со счетом 6:1. Таким образом, команда президента 13-й раз стала победителем турнира.