Заварухин останется главным тренером «Автомобилиста», Ореховский и Владимир Воробьев войдут в штаб («Чемпионат»)

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Николай Заварухин сохранит должность главного тренера «Автомобилиста».

Как утверждает «Чемпионат», помощниками 47-летнего тренера станут Олег Ореховский и Владимир Воробьев.

Заварухин вернулся в тренерский штаб «Автомобилиста» в мае прошлого года.

После отставки Билла Питерса в конце ноября был назначен главным тренером. Клуб из Екатеринбурга не попал в восьмерку лучших на Востоке по проценту очков на момент остановки регулярного чемпионата. 

44-летний Ореховский в прошлом сезоне входил в тренерский штаб рижского «Динамо».

49-летний Воробьев с мая прошлого года руководил «Амуром», но в конце сентября был уволен. 

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