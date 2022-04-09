Заварухин останется главным тренером «Автомобилиста», Ореховский и Владимир Воробьев войдут в штаб («Чемпионат»)

сохранит должность главного тренера .

Как утверждает , помощниками 47-летнего тренера станут и .

Заварухин вернулся в тренерский штаб «Автомобилиста» в мае прошлого года.

После отставки Билла Питерса в конце ноября был назначен главным тренером. Клуб из Екатеринбурга не попал в восьмерку лучших на Востоке по проценту очков на момент остановки регулярного чемпионата.

44-летний Ореховский в прошлом сезоне входил в тренерский штаб рижского «Динамо».

49-летний Воробьев с мая прошлого года руководил «Амуром», но в конце сентября был уволен.