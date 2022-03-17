Шестеркин – главный претендент на приз лучшему вратарю сезона НХЛ. У Василевского 38 баллов, Сорокина – 8

Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Каролина Калгари НХЛ Якоб Маркстрем Фредерик Андерсен Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин считается главным фаворитом на получение приза лучшему вратарю сезона НХЛ.

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «ВезинаТрофи».

Приз вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» – 71 балл (13 первых мест).

На втором месте расположился Якоб Маркстрем из «Калгари» – 44 балла (1 первое место).

Замкнул тройку Фредерик Андерсен из «Каролины» с 39 баллами (1 первое место).

Андрей Василевский («Тампа») получил 38 баллов, Илья Сорокин («Айлендерс») – 8.

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