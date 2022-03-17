Шестеркин – главный претендент на приз лучшему вратарю сезона НХЛ. У Василевского 38 баллов, Сорокина – 8

Игорь Шестеркин считается главным фаворитом на получение приза лучшему вратарю сезона НХЛ.
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «ВезинаТрофи».
Приз вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата.
В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место занял Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» – 71 балл (13 первых мест).
На втором месте расположился Якоб Маркстрем из «Калгари» – 44 балла (1 первое место).
Замкнул тройку Фредерик Андерсен из «Каролины» с 39 баллами (1 первое место).
Андрей Василевский («Тампа») получил 38 баллов, Илья Сорокин («Айлендерс») – 8.