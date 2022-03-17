Шестеркин – главный претендент на приз лучшему вратарю сезона НХЛ. У Василевского 38 баллов, Сорокина – 8

Игорь Шестеркин считается главным фаворитом на получение приза лучшему вратарю сезона .

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «ВезинаТрофи».

Приз вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял из – 71 балл (13 первых мест).

На втором месте расположился из – 44 балла (1 первое место).

Замкнул тройку из «Каролины» с 39 баллами (1 первое место).

( ) получил 38 баллов, ( ) – 8.