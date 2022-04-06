Андерсен– главный претендент на «Везина Трофи», Шестеркин – 2-й, Сорокин – 6-й, Василевский – 8-й (The Athletic)

The Athletic представил топ-10 кандидатов на получение «Везина Трофи».
Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.
Первое место занял голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен. Вторым стал Игорь Шестеркин из «Рейнджерс». Замкнул тройку лидеров вратарь «Колорадо» Дарси Кюмпер.
В топ-10 также вошли Вилле Хуссо («Сент-Луис», 4-е место), Якоб Маркстрем («Калгари», 5-е место), Илья Сорокин («Айлендерс», 6-е место), Юусе Сарос («Нэшвилл», 7-е место), Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 8-е место), Робин Ленер («Вегас», 9-е место), Коннор Хеллибак («Виннипег», 10-е место).