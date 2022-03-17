Гендиректор «Югры»: «У нас нет необходимого внебюджетного финансирования для возвращения в КХЛ. Но морально мы готовы»

Василий Филипенко сообщил о недостатке финансирования для участия «Югры» в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что «Югра» и «Лада» заменят «Йокерит» и рижское «Динамо» в следующем сезоне.

«К сожалению, на данный момент у нас нет необходимого внебюджетного финансирования для возвращения в КХЛ.

У нас отличная детская школа и хорошая молодежь, которая заявляет о себе на уровне Молодежной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги, но остается единственный и важный вопрос – финансирование

Конкретных разговоров [об участии в КХЛ] пока не было, но морально мы готовы», – сказал генеральный директор «Югры».

выступала в с 2010 по 2018 год.