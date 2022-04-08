Ротенберг о 3:2 с ЦСКА: «Проявили бойцовский характер. Можем играть еще лучше, забивать больше голов, будем над этим работать»

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Роман Ротенберг считает, что СКА проявил бойцовский характер в матче с ЦСКА (3:2, 2-2).

– Перестановки в звеньях позволили улучшить реализацию сегодня?

– Проявили бойцовский характер – то, о чем договаривались. Ребята – молодцы, все выполнили.

Понятно, что мы можем еще лучше играть, можем забивать больше голов. Будем над этим работать, будем готовы к следующей игре. Все только начинается.

– Сознательно отдали шайбу сопернику? Колоссальное владение было у ЦСКА.

– Вы знаете, всегда есть такие фишки разные… Да, вернули шайбу. Так все команды делают. И мы так тоже делаем.

– В чем секрет игры СКА во вторых периодах? Уже длительное время именно их выигрываете.

– Хорошие тренировки. Ребята работают. Все работаем, тренируемся хорошо. Вот это и есть результат нашей работы, – сказал главный тренер СКА.

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