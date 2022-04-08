Ротенберг о победе над ЦСКА: «СКА сыграл в умный хоккей. Ребята выполнили установку, реализовали свои моменты»

отметил, что СКА сыграл в умный хоккей в матче с (3:2, 2-2).

«Сегодня сыграли в умный хоккей. Ребята – молодцы, выполнили установку. Высокая самоотдача, выиграли единоборства, реализовали свои моменты. Понятно, что мы можем играть еще лучше. Продолжаем работать. Отдельная благодарность команде и болельщикам, готовимся к следующей встрече.

В любом моменте нет сценария, игра сама диктует его. Надо быть готовым к любому развитию событий. Изменения или тактические корректировки в составе – это все огромный опыт и знания, которые есть у всего тренерского штаба, у всей команды.

Рад ли, что команда на день рождения подарила не галстук? Однозначно. Большая благодарность всей команде, всем, кто сегодня внес вклад в победу. В то же время это только первый шаг в этом году. Надо двигаться вперед, работать еще лучше, надо брать следующий матч.

На Лехтонена рассчитываем в следующей встрече. Каждый матч – это отдельная история. Мы подумаем, как можно улучшить игру, будем к этому стремиться», – сказал главный тренер СКА.