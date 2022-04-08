Сергей Федоров: «Отрезками в 5-7 минут второй период ЦСКА не удается. Не знаю, какая психология у ребят, когда мы играем»

подвел итоги матча плей-офф со СКА (2:3, 2-2).

«СКА с победой. Могли сыграть немного по-другому, пропустили ненужные голы. Где-то не хватило концентрации и внимания. Парни старались, но этого оказалось мало.

Насчет серии сложно судить, не фокусируюсь, но отрезками в пять-семь минут второй период нам не удается. Не знаю, какая психология у ребят, когда мы играем. Придется посмотреть повнимательнее и сделать определенные выводы и пожелания, чтобы играли в свой хоккей, в который играем остальные 53 минуты.

Андронов? Сложно вернуться после такого перерыва. Травма была серьезной, лечение – долгим. Нужно было сделать паузу после первой игры. Физически сложно сразу войти и быть в тонусе. Следующие 12 часов будут интересные, посмотрим, что можно сделать по составу.

Неожиданный состав СКА? Таких больших сюрпризов не было, это нормальный процесс. Нужно отдать им должное, они созидали, использовали места, где должна быть какая-то оборона. Они смогли найти эти места и забить важные голы. Для нас необычно так играть. Всем хочется побеждать, но это высокая цель.

Начинать надо с тех обязанностей, которые составляют смену, период и всю игру. Тогда волнение уходит. Положительные эмоции – интенсивный труд каждого хоккеиста», – сказал главный тренер .