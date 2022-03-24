Александр Семин стал советником гендиректора красноярского «Сокола».

Сообщается, что процедура назначения состоялась сегодня в министерстве спорта Красноярского края с участием министра Дениса Петровского.

К новым обязанностям Семин приступит 25 марта.

«Очень рад, что мы договорились с Сашей, нашли общий язык. Опыт такого уровня человека в хоккее нам поможет.

Семин – большая умница, он давно хотел приложить свой талант и знание в этом направлении. Поэтому клубу это пойдет только на пользу. У нас с Александром обоюдное доверие, никакую другую кандидатуру мы не рассматривали», – сказал гендиректор клуба ВХЛ Денис Луговик.

Семин играл за «Сокол» в 2012 году, а также в сезоне-2017/18.

Ранее он выступал в НХЛ за , «Каролину» и , а также в КХЛ за , и «Витязь».

Всего он провел 650 игр в и набрал 517 (239+278) очков. В КХЛ на его счету 177 (80+97) баллов в 287 матчах.